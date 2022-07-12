Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında sezonu tamamlayan Manchester United ile Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Liverpool maçı 12 Temmuz Salı günü saat 16:00'da Manchester United ve Liverpool'un kendi kanallarından canlı yayınlanacak.