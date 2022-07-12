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Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İngiltere Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 16:00
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında sezonu tamamlayan Manchester United ile Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Liverpool maçı 12 Temmuz Salı günü saat 16:00'da Manchester United ve Liverpool'un kendi kanallarından canlı yayınlanacak.

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