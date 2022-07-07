Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Transfer listelerinin başında bulunan Vedat Muriqi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü oyuncu Club Brugge'ye imza atmak için Belçika'ya gitti.

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi: İyi bir ikinci yarı geçirdim Mallorca'da, kendi performansım iyiydi. Oradan birkaç teklif oldu, biz de en uygun sözleşmeyi aradık. Lazio ile 3 sene daha sözleşmem var. Burada benim değil de, Lazio'nun diyeceği daha önemli.

"KULÜBÜN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLMAK ONUR VERİCİ"

Aspor'a konuşan Muriqi, "Aslında beklentiyi arttırmıyor, biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz, bir yerde bu kadar istenilmek, Bir kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmak onur verici. Henüz resmi olmadığı için kelimeleri seçiyorum. Ne olacağı belli değil. Hakkımızda hayırlı olsun, inşallah kariyerimde başka bir adımda güzel işler yapıp, gideceğim her takımda Vedat Muriqi olarak mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.