Haberler Futbol Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Transfer listelerinin başında bulunan Vedat Muriqi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü oyuncu Club Brugge'a imza atmak için Belçika'ya gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:27 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:59
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Transfer listelerinin başında bulunan Vedat Muriqi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü oyuncu Club Brugge'ye imza atmak için Belçika'ya gitti.

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi: İyi bir ikinci yarı geçirdim Mallorca'da, kendi performansım iyiydi. Oradan birkaç teklif oldu, biz de en uygun sözleşmeyi aradık. Lazio ile 3 sene daha sözleşmem var. Burada benim değil de, Lazio'nun diyeceği daha önemli.

"KULÜBÜN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLMAK ONUR VERİCİ"

Aspor'a konuşan Muriqi, "Aslında beklentiyi arttırmıyor, biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz, bir yerde bu kadar istenilmek, Bir kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmak onur verici. Henüz resmi olmadığı için kelimeleri seçiyorum. Ne olacağı belli değil. Hakkımızda hayırlı olsun, inşallah kariyerimde başka bir adımda güzel işler yapıp, gideceğim her takımda Vedat Muriqi olarak mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Sere serpe poz verdi! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz turuncu bikinisiyle büyüledi
Çağlar Söyüncü Inter'e transfer oluyor! Flaş iddia...
Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yeni gelişme!
G.Saraylı Marcao Sevilla'da! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF duyurdu! Tüm liglerde...
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Ana Haber
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEMMUZ 2022 E BORDRO SORGULAMA
DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur Wimbledon'da ilk finalist Ons Jabeur 18:04
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması! Vedat Muriqi'den transfer açıklaması! 17:27
Cedi ve Ebru Şahin'e milyonluk teklif! Cedi ve Ebru Şahin'e milyonluk teklif! 17:13
Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'ndan ortak toplantı Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'ndan ortak toplantı 17:03
Galatasaray'dan savunmaya Yanis Hamache hamlesi Galatasaray'dan savunmaya Yanis Hamache hamlesi 16:53
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu 16:53
Daha Eski
F.Bahçeli eski ik yönetici evlendi! Comolli... F.Bahçeli eski ik yönetici evlendi! Comolli... 16:49
Salernitana - Galatasaray maçı saat kaçta? Salernitana - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:38
Konayspor Çaykur Rizespor maçı CANLI Konayspor Çaykur Rizespor maçı CANLI 16:23
Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yeni gelişme! Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yeni gelişme! 16:03
Pardubice - Galatasaray maçı saat kaçta? Pardubice - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:55
Sigma Olomouc - Galatasaray maçı saat kaçta? Sigma Olomouc - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:46