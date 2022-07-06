Haberler Futbol DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE? | 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor? Dünya Kupası grupları ve ilk maçın tarihi!

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE? | 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor? Dünya Kupası grupları ve ilk maçın tarihi!

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'nın ne zaman başlayağını merak ederken; hangi ülkelerin Dünya Kupası'na katılacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak, Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak, hangi ülkeler katılacak? Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte Dünya Kupası'na dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:38
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE? | 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor? Dünya Kupası grupları ve ilk maçın tarihi!

22. FIFA Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na dair detaylar gündemde yerini alırken; 2022 Dünya Kupası'nda oynayacak ülkeler ve maç tarihlerine dair detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN?

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Katar ilk kez ev sahipliği yapacak.

Maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda düzenlenecek.

Katar'daki hava muhalefeti (aşırı sıcaklık) nedeniyle turnuva Kasım ayında başlayacak ve 28 gün boyunca devam edecek.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

2022 Dünya KupasıDünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle belirlendi:

A GRUBU:

  • Katar
  • Ekvador
  • Senegal
  • Hollanda

B GRUBU:

  • İngiltere
  • İran
  • ABD
  • Galler - İskoçya & Ukrayna maçının galibi

C GRUBU:

  • Arjantin
  • Suudi Arabistan
  • Meksika
  • Polonya

D GRUBU:

  • Fransa
  • Peru - Birleşik Arap Emirlikleri & Avustralya maçının galibi
  • Danimarka
  • Tunus

E GRUBU:

  • İspanya
  • Almanya
  • Japonya
  • Costa Rica - Yeni Zelanda maçının galibi

F GRUBU:

  • Belçika
  • Kanada
  • Fas
  • Hırvatistan

G GRUBU:

  • Brezilya
  • Sırbistan
  • İsviçre
  • Kamerun

H GRUBU:

  • Portekiz
  • Gana
  • Uruguay
  • Güney Kore

2022 DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK ÜLKELER

  • Katar
  • Almanya
  • Danimarka
  • Brezilya
  • Fransa
  • Belçika
  • Hırvatistan
  • Sırbistan
  • İspanya
  • İsviçre
  • İngiltere
  • Hollanda
  • Arjantin
  • İran
  • Güney Kore
  • Japonla
  • Suudi Arabistan
  • Ekvador
  • Uruguay
  • Kanada
  • Gana
  • Senegal
  • Portekiz
  • Polonya
  • Tunus
  • Fas
  • Kamerun
  • Meksika
  • ABD
  • Galler/ İskoçya/ Ukrayna Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022
  • BAE/Avustralya/Peru Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022
  • Kosta Rika/ Yeni Zelanda Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022

DİĞER
Acun Ilıcalı tepkilere dayanamadı sessizliğini bozdu! Survivor ikincisi Adem Kılıçcı Acun Ilıcalı'yı tek kalemde silmişti...
NASA'nın Ay'a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu
Aslan transferleri kampa yetiştiriyor!
4 isim için ayrılık çalışması sürüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
DOLAR NE KADAR OLDU? 6 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?
BIÇAK NASIL BİLENİR? | Körelmiş bıçak derdine son: Evde bıçak bilemenin kolay yolları ve püf noktası!
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalımbay'dan transfer açıklaması! "Güven Yalçın..." Çalımbay'dan transfer açıklaması! "Güven Yalçın..." 11:46
Edin Visca'dan Trezeguet sözleri! Edin Visca'dan Trezeguet sözleri! 11:44
O kulübün yetkilileri Marcao için İstanbul'a geldi! O kulübün yetkilileri Marcao için İstanbul'a geldi! 11:24
4 isim için ayrılık çalışması sürüyor! 4 isim için ayrılık çalışması sürüyor! 11:07
Fırtına'da Djaniny ve Hugo kampa katıldı Fırtına'da Djaniny ve Hugo kampa katıldı 11:06
Transferde mutlu son! Teklifi kabul etti Transferde mutlu son! Teklifi kabul etti 10:47
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi... Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi... 10:21
Fırtına'dan kaleye sürpriz takviye! Fırtına'dan kaleye sürpriz takviye! 10:16
Carvalho'ya yapılacak teklifi Cenk Ergün duyurdu! Carvalho'ya yapılacak teklifi Cenk Ergün duyurdu! 10:03
Fatih Karagümrük hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor Fatih Karagümrük hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor 09:26
Türkiye Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla tamamladı! Türkiye Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla tamamladı! 09:24
İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu 09:17