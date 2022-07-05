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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Lille'e geri dönmüştü. Fransız ekibinden ayrılma kararı alan yıldız futbolcu için Almanya'dan 4 ekip devreye girdi. Milli futbolcunun menajeri de Rus basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 18:27
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Yusuf Yazıcı 6 aylığına kiralandığı CSKA Moskova'da harika bir performans sergilemişti.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Rus ekibi, milli futbolcumuzun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Lille ile pazarlık masasına oturmuştu.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Ancak Fransız ekibiyle yapılan Yusuf Yazıcı görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

YUSUF YAZICI TRANSFERİ YATTI TRABZONSPOR ÜZÜLDÜ

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferinin yatması Trabzonspor'u da üzdü.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Lille'e transferi döneminde oyuncunun sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koyan Trabzonspor, 12 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanması halinde Yusuf Yazıcı'dan 2,4 milyon euro (42 milyon TL) daha kazanacaktı.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

BUNDESLİGA'DAN 4 TALİBİ VAR İDDİASI

Lille'de kadroda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı'ya Bundesliga'dan taliplerin olduğu iddia edildi.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Fransız basınında yer alan haberlere göre Almanya'dan tam 4 takım milli futbolcumuzun peşinde.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

MENAJERİ MOSKOVA'DAN AYRILMADI

Bu arada Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'nin hâlâ Rusya'da olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Aksam.com.tr'nin Rus basınından aktardığı habere göre menajer Cebeci, Yusuf Yazıcı transferi için temaslarını sürdürüyor.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Championat adlı siteye konuşan Adem Cebeci, transferde her an her şeyin olabileceğini belirtti.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Cebeci önerilere açık olduklarını söyleyerek hâlâ Moskova'da olduğunu dile getirdi.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisinin Rusya'dan ayrılmamış olması transfer dedikodularını bir kez daha gündeme getirdi.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

12 MAÇTA 10 GOL KATKISI VERDİ

Yarım sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile toplam 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Milli futbolcunun Lille ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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