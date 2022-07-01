Alt liglerden haberler (01.07.2022)

GÖZTEPE ATAGA KALKTI

Süper Lig'e yükselmek için kolları sıvayan Göztepe, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Sunderland forması giyen Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli (24) ve İtalyan ekibi Varese'de oynayan Nijeryalı forvet Kenneth Obinna Mamah (24) ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun da kısa sürede kampa katılması bekleniyor. Xhemajli, Sunderland'de geçen yıl 10 maça çıktı. Hücum hattının her bölgesinde görev alan Mamah ise Varese formasıyla Seria D'de 35 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı. 1 asist yapma başarısı gösterdi.

27 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos'ta başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

YENİDEN BAMBA

Altay, sözleşmesini feshederek ayrılan forvet Karamoko Bamba ile tekrar temasa geçti. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki golcüden takımda kalmasını istedi. Geçen sezon 32 maçta 7 gol atan Fildişili forvet, Süper Lig'den teklif gelmezse Altay'a dönmeye hazır.

ALTINORDU PLAY-OFF'U UNUTMADI

Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman, iddialı açıklamalarda bulundu. 100. yılda kulübü en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kahraman, "Hedefimiz önceki sezon kaybettiğimiz play-off finalini kazanmak olacak. Sonucunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

3. LİG'DE GRUPLAR BELLİ OLDU

Gelecek sezon 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta ise 17 takım yer alacak. Yeni sezon 3-4 Eylül tarihlerinde başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te sona erecek.

EYÜPSPOR'DA ŞOV BAŞLADI

Transferin hareketli takımı Eyüpspor, daha önce anlaşmaya vardığı isimlere imza attırarak şov yaptı. Eflatun-sarılılar; Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Emeka Eze, Aypaslan Öztürk ve Uğur Demirok'u renklerine bağladı. Sosyal medya hesabından 'Başlıyoruz' paylaşımıyla taraftarlarını heyecanlandıran Eyüpspor, yeni transferlerini teker teker açıklayarak gövde gösterisi yaptı. Süper Lig'i hedefleyen İstanbul ekibinde imzaların devam edeceği öğrenildi.

FETHİYE'DE İLK İMZA

TFF 2. Lig'de sessizliği bozan Fetyihespor, ilk transferini yaptı. Lacivert- beyazlılar, Sarıyer forması giyen 27 yaşındaki orta saha Selim Kayacı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, "İnşallah güzel bir aile oluruz. Şampiyonluğu çok istiyoruz" diye konuştu.