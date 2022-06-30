TFF’den yabancı tescil kararı

TFF, 8+3 şeklinde devam edecek yabancı oyuncu kuralına dair önemli bir karar daha aldı. TFF, geçen sezondan farklı olarak, artık vizesi yapılmamış olsa bile yabancı oyunculardan en fazla 14'ünün tescil edileceğini duyurdu.
TFF,8+3 şeklinde devam edecek yabancı oyuncu kuralına dair önemli bir karar daha aldı. TFF, geçen sezondan farklı olarak, artık vizesi yapılmamış olsa bile yabancı oyunculardan en fazla 14'ünün tescil edileceğini duyurdu. Kulüpler, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu tutuldu.