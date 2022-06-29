Haberler Futbol İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Vissel Kobe, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:17
İniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

1'de sezonun başladığı şubat ayından bu yana 18 maçta 2 galibiyet alan Vissel Kobe, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu.

Japon kulüp, nisan ayı başında göreve getirdiği 65 yaşındaki Miguel Angel Lotina ile yollarını ayrıldığını açıkladı. İspanyol teknik adam, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

38 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta'nın da forma giydiği Vissel Kobe'de teknik direktörlük koltuğuna Yoşida Takayuki oturdu.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Sezona Miura Atsuşi yönetiminde giren Japon temsilcisi, üst üste 7 maçta galibiyet alamayınca 47 yaşındaki teknik adamla mart ayında yollarını ayırmıştı.

İspanyol antrenör Lluis Planaguma Ramos ile de galibiyet özlemine son veremeyen Vissel Kobe, nisan ayında Lotina ile anlaşmıştı.

Geride kalan 18 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlikle ligin dibine demirleyen Vissel Kobe'nin eksi 11 averaj ve 11 puanı bulunuyor.

J1'de sezon kasım ayı başında sona erecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransa devi G.Saray'ın kapısını çaldı! Yunus Akgün'e talip oldular...
SON DAKİKA: İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı!
Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler
Rudi Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı!
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS tercih dönemi ne zaman?
KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek" "Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek" 16:22
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 16:22
İniesta'nın takımına hoca dayanmıyor! İniesta'nın takımına hoca dayanmıyor! 16:17
Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı! Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı! 15:54
Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden 15:31
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 15:21
Daha Eski
Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! 15:14
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 14:58
Kırkpınar'da kayıtlar başladı Kırkpınar'da kayıtlar başladı 11:24
Anadolu Efes yıldız isme veda etti Anadolu Efes yıldız isme veda etti 11:35
Mahkemeden Arda Turan kararı! Mahkemeden Arda Turan kararı! 12:17
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 12:29