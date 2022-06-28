A Milli Kadın Futbol Takımı özel maçta Azerbaycan'la yenişemedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, Yeliz Acar'ın 55. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 59. dakikada Jafarzada'nın golüyle beraberliği yakalayan Azerbaycan, 75. dakikada Bakarandze'nin attığı golle skoru 2-1 lehine çevirdi.
Mücadelenin son dakikasında penaltı kazanan milliler, Ebru Topçu'yla meşin yuvarlağı filelere gönderip, müsabakayı 2-2 eşitlikle tamamladı.