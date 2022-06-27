Haberler Futbol TRANSFER HABERİ: Gareth Bale Los Angeles FC'de!

TRANSFER HABERİ: Gareth Bale Los Angeles FC'de!

Son dakika spor haberi: Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, son olarak Real Madrid forması giyen Galli oyuncu Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 32 yaşındaki Bale, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 22:20
TRANSFER HABERİ: Gareth Bale Los Angeles FC'de!

MLS takımlarından Los Angeles FC, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce Juventus forması giyen Giorgio Chiellini'yi transfer ettiğini duyuran Los Angeles ekibi, son olarak Real Madrid forması giyen Gareth Bale'i de kadrosuna kattı. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bale, "Bu transferden dolayı çok heyecanlıyım. Burası benim ve ailem için doğru yer ve kariyerim için doğru zaman. Takımla çalışmaya başlamak ve Los Angeles'ta daha fazla kupa kazanmaya hazırlanmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Los Angeles FC Teknik Direktörü Steve Cherundolo da yaptığı açıklamada, "Dünyada Gareth Bale gibi bir maç üzerinde etkisi olabilecek çok fazla oyuncu yok. Onun oyun bilgisi ve büyük maçlardaki tecrübesi kulübümüz için çok değerli olacak" şeklinde konuştu.

DİĞER
Verdiği kilolarla muhteşem oldu! Pelin Karahan yeşil mayosuyla havalara uçtu!
Her şey bir dikkatsizlikle oldu! Ürdün'de meydana gelen patlamada zehirli gaz 10 kişiyi öldürdü
Çebi tarih verdi! Weghorst'un transferi...
Dünyanın konuştuğu listede Arda Güler yer aldı! İşte o liste...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti
Asgari ücret zammı için toplantı ne zaman?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
AÖF 2022 yaz okulu kayıtları başladı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gareth Bale'in yeni takımı resmen açıklandı! Gareth Bale'in yeni takımı resmen açıklandı! 22:20
Filenin Sultanları İtalya'yı devirdi! Filenin Sultanları İtalya'yı devirdi! 22:17
Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya 22:10
Murat Fırat Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı Murat Fırat Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı 22:08
Çebi tarih verdi! Weghorst'un transferi... Çebi tarih verdi! Weghorst'un transferi... 18:13
Vargas koptu geliyor! G.Saray teklif yükseltti Vargas koptu geliyor! G.Saray teklif yükseltti 18:33
Daha Eski
Beşiktaş yeni sezonu açtı! Yeni transfer idmanda Beşiktaş yeni sezonu açtı! Yeni transfer idmanda 18:58
Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı! Sözleşmesi... Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı! Sözleşmesi... 19:14
Futbolculara böyle seslendi! "Tek hedefimiz..." Futbolculara böyle seslendi! "Tek hedefimiz..." 19:28
Cimbom'a Muriqi'den kötü haber! Cimbom'a Muriqi'den kötü haber! 19:48
Trabzonspor top başı yaptı! Trabzonspor top başı yaptı! 20:43
Dünyanın konuştuğu listede Arda Güler yer aldı! İşte o liste... Dünyanın konuştuğu listede Arda Güler yer aldı! İşte o liste... 20:45