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Ronaldo bombası

Alman ekibi, kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lewandowski’nin boşluğunu 37 yaşındaki Portekizli süperstar ile doldurmak için ilk adımı attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Ronaldo bombası

Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna katarak dikkatleri çeken Bayern Münih, Barcelona'nın Lewandowski transferi için ısrarını sürdürmesi ve son olarak teklifi 40 milyon euro'ya çıkarmasının ardından planını hazırladı. Alman ekibi, Polonyalı golcünün yerini 37 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo ile doldurmak istiyor.

İspanyol basınında çıkan haberde Portekizli futbolcunun da Manchester United'ın transfer dönemindeki çalışmalarından hiç memnun olmadığı ve bu nedenle yaz transfer döneminde ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

İKİSİ DE GOL MAKİNESİ

2014 yılında transfer olduğu Bayern Münih'te kırılmadık rekor bırakmayan Robert Lewandowski, kariyerinde yeni bir meydan okuma isteğinde olduğunu ve Bavyera ekibiyle olan sözleşmesini uzatmayacağını kesin bir şekilde dile getirmişti. 33 yaşındaki forvet geçen sezon oynadığı 46 maçta 50 kez fileleri sarstı, 6 asist kaydetti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United formasıyla çıktığı 39 maçta 24 gol, 3 asist ile takımına büyük katkı sağladı.

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