Manchester United'la sözleşmesi sona eren Paul Pogba, 6 yıl önce ayrıldığı eski kulübü Juventus'a dönüyor. İki hafta içinde İtalya'ya giderek Juventus'a 4 yıllık imzayı atacak Fransız orta saha, 10 yıl önce yine Manchester United'dan bonservissiz bir şekilde Juventus'a transfer olmuştu. 2016 yılında 105 milyon euro karşılığında İtalyan ekibinden, Manchester United'a dönen Pogba, İngiliz kulübünde beklenen performansı bir türlü veremedi. Bu sezon 27 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.