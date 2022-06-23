Haberler Futbol FIFA'dan Dünya Kupası için yeni karar

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni karar

Son dakika spor haberi: FIFA, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:27
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni karar

FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş 3 transferi bitirdi! Cyle Larin'in yerine Sporting'in yıldızı geliyor...
Şişli’de film gibi olay: Rehin alınan genç kadınını PÖH'ler kurtardı! Taciz iddiası...
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları
Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu
Maradona'nın ölümüyle ilgili ihmal yargılaması!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı 23:31
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni karar FIFA'dan Dünya Kupası için yeni karar 23:27
Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 23:08
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları 23:06
Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." 21:43
Itoudis'ten transfer açıklaması! Itoudis'ten transfer açıklaması! 21:28
Daha Eski
Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı 21:25
Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... 21:20
Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! 20:14
Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü 20:00
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! 19:57
"Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" 19:53