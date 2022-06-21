Alt liglerden haberler (21.06.2022)

KAPPEL PENDİK'TE

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Pendikspor, son olarak Altay forması giyen Leandro Kappel'i renklerine bağladı. 32 yaşındaki sağ kanat, Pendikspor tarihinin ilk yabancı oyuncusu oldu. 2016 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Kappel, Denizli'de 60 maçta 14 gol attı. Altay'da ise 131 maçta 25'er gol ve asistlik performans gösterdi.

LIS'İ BEĞENDİ, ADA'YA GÖTÜRDÜ

Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini devralacak Rasmus Ankersen, aynı zamanda Southampton'ın da ortağı konumunda. Göztepe'yle ilk ilgilendiği dönemde Altay kalecisi Mateus Liz'i İzmir'de izleyip beğenen Danimarkalı iş insanı, 25 yaşındaki Polonyalı eldiveni Southampton'a transfer etti.

RİZESPOR'DA TURGUT DÖNEMİ

Çaykur Rizespor'da başkanlığa İbrahim Turgut seçildi. Tek aday olarak giren Turgut, "Bugün dört elle takıma sahip çıkmalıyız. Yönetim, takım ve taraftarı bir bütündür. İletişimi güçlendirerek camianın tüm paydaşları ile fikir alışverişi içinde olacağız" dedi. Görevi devreden Tahir Kıran ise "Bu bir bayrak yarışı. Her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ADANA'DAN ÇİFTE İMZA

Adanaspor, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Turuncu-beyazlılar, orta saha Özcan Aydın ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti. Geçen sezon Somaspor'da oynayan 24 yaşındaki Özcan, 36 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistle oynadı. 28 yaşındaki eldiven Hasan ise Çorum'da 35 maçta 13 kez kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

KALOĞLU DEVAM EDİYOR

Altay'da geçen sezon bitime 8 hafta kala göreve gelen teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımın başında kalacak. Ayrılması gündeme gelen 41 yaşındaki hoca, gelecek haftadaki ilk idmanda işbaşı yapacak.

BATUHAN BODRUM'A

Bodrumspor, G.Saraylı Batuhan Şen'e kanca attı. Geçen sezon Menemenspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini kiralamak için girişimlere başladı.