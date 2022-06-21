Afrika futbolu bu haberle çalkalanıyor! 44 futbolcuda yaş sahtekarlığı...

Afrika'da futbolcuların yaşları konusunda uzun süredir tartışmalar devam ediyor. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili bir çalışma yapılmadı.

İlk büyük adımlardan biri ise Kamurun'dan geldi. Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına geçen Aralık ayında seçilen Samuel Eto'o, bunun sinyallerini verirken, 8 kulüpten 44 futbolcu yaş sahtekarlığı konusunda soruşturmaya alındı. Bu futbolcular, 4-8 Temmuz tarihleri arasında sorgulanmak üzere federasyona çağrıldı.

Oyuncuların yanlış yaş veya kimliğe sahip olmalarından şüpheleniliyor.

Kamerun Futbol Federasyonu, oyunculardan avukatları olsun olmasın soruşturmaya katılmalarını istedi. "Aksi takdirde oyuncular gelmedikleri takdirde sonuçlarına katlanırlar" denildi.

Afrika ülkelerinin gençler turnuvalarındaki başarıları sürekli kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Takımların başarıları, yaşları büyük oyuncuların oynatıldığı gerekçesiyle gölgeleniyor. Ancak şimdiye kadar bu konu çok az araştırıldı veya durdurmak için çaba gösterildi.