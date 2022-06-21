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Afrika futbolu bu haberle çalkalanıyor! 44 futbolcuda yaş sahtekarlığı...

Son dakika haberi... Afrika futbolunda bir süredir 'yaş sahtekarlığı' sorunu yaşanırken, konuya ilişkin ilk adım Kamerun'dan geldi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, sinyalleri verdi. Buna göre, 44 futbolcuya dair yaş sahtekarlığından dolayı soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 17:04
Afrika futbolu bu haberle çalkalanıyor! 44 futbolcuda yaş sahtekarlığı...

Afrika'da futbolcuların yaşları konusunda uzun süredir tartışmalar devam ediyor. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili bir çalışma yapılmadı.

İlk büyük adımlardan biri ise Kamurun'dan geldi. Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına geçen Aralık ayında seçilen Samuel Eto'o, bunun sinyallerini verirken, 8 kulüpten 44 futbolcu yaş sahtekarlığı konusunda soruşturmaya alındı. Bu futbolcular, 4-8 Temmuz tarihleri arasında sorgulanmak üzere federasyona çağrıldı.

Oyuncuların yanlış yaş veya kimliğe sahip olmalarından şüpheleniliyor.

Kamerun Futbol Federasyonu, oyunculardan avukatları olsun olmasın soruşturmaya katılmalarını istedi. "Aksi takdirde oyuncular gelmedikleri takdirde sonuçlarına katlanırlar" denildi.

Afrika ülkelerinin gençler turnuvalarındaki başarıları sürekli kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Takımların başarıları, yaşları büyük oyuncuların oynatıldığı gerekçesiyle gölgeleniyor. Ancak şimdiye kadar bu konu çok az araştırıldı veya durdurmak için çaba gösterildi.

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