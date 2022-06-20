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Samuel Eto'o İspanya'da 3,8 milyon avro ödeyerek hapse girmekten kurtulacak

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'nın Barcelona takımında forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 18:04
Samuel Eto'o İspanya'da 3,8 milyon avro ödeyerek hapse girmekten kurtulacak

Barcelona 11. Ceza Mahkemesinde görülen davada Eto'o, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarını kabul etti.

Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3,8 milyon avro ödeyecek.

2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım." diyerek kendini savundu.

İspanya'da savcılık ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon avroluk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.

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