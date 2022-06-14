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Lüksemburg - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:30
Lüksemburg - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Lüksemburg - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Faroe Adaları kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Faroe Adaları maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Faroe Adaları maçı 14 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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