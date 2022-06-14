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Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar

Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Off final turunda heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:30
Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar finalinde heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Yeni Zelanda kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı 14 Haziran Salı günü saat 2100'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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