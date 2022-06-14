Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Kıtalar Arası Play-Offlar finalinde heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Yeni Zelanda kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı 14 Haziran Salı günü saat 2100'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.