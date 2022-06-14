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Kosta Rika 1-0 Yeni Zelanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası Kıtalararası play-off final maçında Kosta Rika ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kosta Rika 1-0 kazandı. Bu sonuça Kosta Rika, Katar biletini alan son ülke oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 23:37
Kosta Rika 1-0 Yeni Zelanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu.

Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika adını play-off finaline yazdırdı. Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri'nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.

Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın final biletini almasının ardından Katar'daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI ŞÖYLE OLUŞTU:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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