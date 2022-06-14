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Fortuna Sittard Burak Yılmaz'a talip oldu!

Lille'de sayısız başarılar kazanan ve Fransa Lig 1 şampiyonluğu dahi kazanan :Burak Yılmaz'a, Işıtan Gün'ün sahii olduğu Fortuna Sittard talip oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 09:46
Fortuna Sittard Burak Yılmaz'a talip oldu!

Fransa'nın Lille takımından ayrılan Burak Yılmaz'a Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınından Voetball International'ın haberinde, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi. Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmanın peşinde olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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