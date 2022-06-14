Alt liglerden haberler (14.06.2022)

SAMSUN DURMUYOR

transferin hızlı ekibi Samsunspor, Elazığspor'dan Yusuf Ensar Poyraz'ı renklerine bağladı. 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bedelsiz olarak kadroya katılan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi. 6 gol ve 2 asistle dikkat çekti.

BERK İSMAİL ADANA'YA

Adanaspor, Bodrumspor'da forma giyen Berk İsmail Ünsal'a kanca attı. 27 yaşındaki forvetle görüşmelere başlayan turuncu- beyazlılar, transferi kısa sürede bitirmek istiyor. 2023'e kadar kontratı bulunan tecrübeli forvet, geçen sezon 35 maçta 14 gol kaydetti.

YATTARA BU KEZ MUĞLA YOLCUSU

Trabzon'un unutulmaz ismi Yattara, futbola Yeşil Çivril'de dönmüştü. 42 yaşındaki Gineli bu kez Muğla ekibi Ortaköy'le görüşüyor. Başkan Hüseyin Uçar görüşmelerin başladığını duyurdu.