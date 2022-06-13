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Sierra Leone - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sierra Leone ile Gine Bissau karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sierra Leone - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:30
Sierra Leone - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Sierra Leone - Gine Bissau maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor Sierra Leone ile Gine Bissau karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sierra Leone - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIERRA LEONE - GİNE BISSAU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sierra Leone - Gine Bissau maçı 13 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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