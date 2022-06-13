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Ahmet Ağaoğlu'dan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yabancı sayısı açıklaması!

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yabancı kuralı hakkında flaş sözler sarf ederken, Büyükekşi ise yönetim kurulu listesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:53 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:11
Ahmet Ağaoğlu'dan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yabancı sayısı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Ahmet Ağaoğlu:

Toplantıya katılan başkanlarımız, bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı. Bir spekülasyon yapılmazsa sevinirim.

Mehmet Büyükekşi, futbol alemine uzak bir insan değil. Kendisi, Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık.

Yabancı kuralı ve yayın ihalesinin bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda anlaştık. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli.

14 yabancı mı olacak, 11 yabancı mı olacak kadroda bu da önemli. Kulüpler kendi taleplerini ve görüşlerini ilettiler. Bu konuda ivedi bir birlik sağlanması hedefimiz.

Mehmet Büyükekşi:

Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var.

Bütün kulüplerimiz içeride bana destek olacaklarını söylediler.

Sorunları gayet iyi biliyorum. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün kulüplerle birlikte çalışacağız. Özellikle kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu sorun nedeniyle de altyapılardan çok fazla futbolcu yetişmiyor.

Seçim bitince, her şey biter. Bizim en önemli destekçilerimiz, kulüplerimiz olacak. TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Zamana geçirirsek, güzel işlere imza atacağız.

Sosyal medyada listemle ilgili iddialar var, inanmayın. Listemiz belli değil. Çarşamba akşamı inşallah belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Mehmet Sepil başkana görev teklif ettik ama olmayacak.

Herhangi bir başkanla bu konuda bir görüşmemiz yok ama prensip olarak baktığınızda, çok büyük bir destekle imzalarımızı vereceğiz ve orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz.

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