Makedonya - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Makedonya - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Makedonya ile Cebelitarık kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Makedonya - Cebelitarık maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya - Cebelitarık maçı 12 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.