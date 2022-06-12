Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Gürcistan - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Bulgaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Bulgaristan maçı 12 Haziran Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.