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Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:30
Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Gürcistan - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Bulgaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Bulgaristan maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Bulgaristan maçı 12 Haziran Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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