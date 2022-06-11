Uruguay 5-0 Panama (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Diego Rossi attı Uruguay farklı kazandı

Uruguay ile Panama hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 39 ve 48. dakikalarda Edinson Cavani, 58. dakikada Nicolas De La Cruz, 68. dakikada Gomez ve 77. dakikada Diego Rossi'nin attığı gollerle 5-0 mağlup etti.
MUSLERA İLK 11'DE BAŞLADI, ROSSI BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, ilk 11'de başladığı mücadelede 45 dakika forma giydi. Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi ise yedek kulübesinde başladığı maçın 61. dakikasında oyuna dahil olarak takımının 5. golünü kaydetti.