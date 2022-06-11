Macaristan - Almanya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile Almanya kritik maçta karşı karşıya geliyor.
Puskas Arena oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Martinez yönetiyor.
MACARİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Macaristan - Almanya maçı 21:45'te başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
MACARİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Styles, Nagy, Sallai
Almanya: Neuer, Raum, Kehrer, Kimmich, Havertz, Goretzka, Werner, Musiala, Süle, Hofmann, Schlotterbeck