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Macaristan - Almanya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile Almanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Puskas Arena oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Martinez yönetiyor. Macaristan - Almanya maçının canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:36
Macaristan - Almanya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile Almanya kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Puskas Arena oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Martinez yönetiyor.

MACARİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Macaristan - Almanya maçı 21:45'te başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

MACARİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Styles, Nagy, Sallai

Almanya: Neuer, Raum, Kehrer, Kimmich, Havertz, Goretzka, Werner, Musiala, Süle, Hofmann, Schlotterbeck

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