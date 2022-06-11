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İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:30
İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İngiltere - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İtalya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Ward-Prowse, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori

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