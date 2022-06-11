İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İngiltere - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İngiltere - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İtalya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Ward-Prowse, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori