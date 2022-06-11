İngiltere - İtalya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya geliyor.
Molineux Ground Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor.
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere - İtalya maçı 21:45'te başladı ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Ramsdale, James, Tomori, Maguire, Trippier, Rice, Ward-Prowse, Mount, Grealish, Sterling, Abraham
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco, Frattesi, Locatelli, Tonali, Pessina, Scamacca, Pellegrini