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İngiltere - İtalya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Molineux Ground Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor. İngiltere - İtalya maçının canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:36
İngiltere - İtalya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile İtalya kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Molineux Ground Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İngiltere - İtalya maçı 21:45'te başladı ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

İNGİLTERE - İTALYA MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale, James, Tomori, Maguire, Trippier, Rice, Ward-Prowse, Mount, Grealish, Sterling, Abraham

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco, Frattesi, Locatelli, Tonali, Pessina, Scamacca, Pellegrini

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