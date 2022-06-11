Haberler Futbol Hollanda - Polonya maçı CANLI izle! Hollanda Polonya maçı canlı yayın | Uluslar Ligi maçı izle

Hollanda - Polonya maçı CANLI izle! Hollanda Polonya maçı canlı yayın | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta Hollanda ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hollanda - Polonya maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:50
Hollanda - Polonya maçı CANLI izle! Hollanda Polonya maçı canlı yayın | Uluslar Ligi maçı izle

Hollanda ile Polonya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapıyor.




HOLLANDA - POLONYA MAÇINDA İLK 11'LER
Hollanda: Flekken, Ake, De Vrij, Timber, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Klaassen, Memphis, Bergwijn

Polonya: Skorupski, Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Krychowiak, Goralski, Zielinski, Zalewski, Piatek

HOLLANDA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda - Polonya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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