Hollanda - Polonya maçı CANLI izle! Hollanda Polonya maçı canlı yayın | Uluslar Ligi maçı izle

Hollanda ile Polonya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapıyor.
HOLLANDA - POLONYA MAÇINDA İLK 11'LER
Hollanda: Flekken, Ake, De Vrij, Timber, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Klaassen, Memphis, Bergwijn
Polonya: Skorupski, Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Krychowiak, Goralski, Zielinski, Zalewski, Piatek
HOLLANDA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda - Polonya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.