Galler – Belçika maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Belçika karşı karşıya geliyor.
Galler grupta oynadığı 2 maçta da galip gelemezken 0 puanla son sırada bulunuyor. Belçika ise 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 3 puanla 2. sırada yer alıyor.
21:45'te oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor.
GALLER – BELÇİKA MAÇININ İLK 11'LERİ:
GALLER: W. Hennessey - B. Davies - J. Rodon - C. Mepham - N. Williams - E. Ampadu - J. Allen - C. Roberts - G. Bale - D. James - H. Wilson
BELÇİKA: K. Casteels - A. Theate - D. Boyata - L. Dendoncker - Y. Carrasco - Y. Tielemans - A. Witsel - T. Meunier - L. Trossard - K. De Bruyne - M. Batshuayi