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Faroe Adaları - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Litvanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:00
Faroe Adaları - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Faroe Adaları - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Litvanya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Litvanya maçı ne zamaan, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Litvanya maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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