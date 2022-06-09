Haberler Futbol Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:15
Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ile Çek Cumhuriyeti kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı peşinden koşturan Wout Weghorst, Hollanda’yı ipten aldı! Galler maçında galibiyeti getirdi...
Yargıtay'dan işçiye iyi işverene kötü haber! İşçiye bunu diyen kıdem ve ihbar tazminatını öder
İngilizler ve Almanlar seçimi bekliyor! O ismin peşinde düştüler
Cimbom'a Marcao piyangosu! Transferde tek şart...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsviçre - İspanya maçı ne zaman?
Malta - Estonya maçı ne zaman?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsviçre - İspanya maçı ne zaman? İsviçre - İspanya maçı ne zaman? 10:18
Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? Portekiz - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? 10:14
Malta - Estonya maçı ne zaman? Malta - Estonya maçı ne zaman? 10:12
Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? 10:06
Beklemeye alındı! Sörloth ve Weghorst olmazsa... Beklemeye alındı! Sörloth ve Weghorst olmazsa... 10:02
NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti 09:55
Daha Eski
F.Bahçe'ye o ismi önerdi! Jesus'tan sürpriz hamle F.Bahçe'ye o ismi önerdi! Jesus'tan sürpriz hamle 09:02
Olay sözler! "İlk devreyi bitiremez" Olay sözler! "İlk devreyi bitiremez" 08:15
Milliler gönlümüzü fethetti Milliler gönlümüzü fethetti 06:18
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:55
Weghorst attı Hollanda kazandı! Weghorst attı Hollanda kazandı! 00:54
A Milli Takım salonda çalıştı A Milli Takım salonda çalıştı 00:47