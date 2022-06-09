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Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lesotho ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:00
Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Lesotho - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lesotho - Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lesotho - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LESOTHO - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lesotho - Fildişi Sahili maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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