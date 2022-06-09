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Kuzey Makedonya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.Kuzey Makedonya ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey Makedonya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 12:00
Kuzey Makedonya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Kuzey Makedonya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey Makedonya ile Gürcistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey Makedonya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY MAKEDONYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya - Gürcistan maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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