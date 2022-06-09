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İsviçre - İspanya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Stade de Geneve'de oynanan zorlu mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 21:38 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 22:00
İsviçre - İspanya maçı canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Stade de Geneve'de oynanan zorlu mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetiyor.

İSVİÇRE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANIYOR?

İsviçre - İspanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İSVİÇRE-İSPANYA İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Eray Cömert, Rodriguez, Xhaka, Aebischer, Freuler, Shaqiri, Zuber, Embolo

İspanya: Simon, Azpilicueta, Llorente, Torres, Alba, Marcos Llorente, Busquets, Gavi, Ferran Torres, Sarabia, Morata

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