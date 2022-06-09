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Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Mauritius Adaları karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 13:53 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 14:00
Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Gine Bissau - Mauritius Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Mauritius Adaları karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gine Bissau - Mauritius Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GINE BISSAU - MAURITIUS ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benin - Mozambik maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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