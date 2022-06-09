Cebelitarık - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Cebelitarık - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Bulgaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cebelitarık - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - Bulgaristan maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.