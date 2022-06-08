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Sudan - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sudan ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sudan - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 14:30
Sudan - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Sudan - Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sudan ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sudan - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUDAN - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sudan - Demokratik Kongo maçı 8 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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