Haberler Futbol İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:22 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:30
İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Macaristan maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Raspadori

Macaristan: Gulacsi; Lang, Orban, Atilla Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai

DİĞER
Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan dikkat çeken açıklamalar! Kızı Mavi doğmadan eğitimi için radikal kararlar aldı!
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Finlandiya - Karadağ maçı saat kaçta?
Almanya - İngiltere maçı saat kaçta?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" "Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" 12:15
Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? 12:14
Anadolu Efes'ten dev transfer! Anadolu Efes'ten dev transfer! 11:58
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor 11:12
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:07
Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! 11:03
Daha Eski
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:57
Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... 09:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 09:14
Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... 09:04
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:14
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13