İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Macaristan maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Raspadori

Macaristan: Gulacsi; Lang, Orban, Atilla Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, S. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai