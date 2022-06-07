İtalya - Macaristan maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya geliyor. İtalya - Macaristan karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
İTALYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya - Macaristan maçı 21.45'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
İTALYA - MACARİSTAN İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Barella, Politano, Gnonto, Raspadori
Macaristan: Dibusz, Nego, Lang, Orban, Attila Szalai, Z Nagy, Schafer, Szoboszlai, A Nagy, Sallai, Adam Szalai