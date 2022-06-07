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İtalya - Macaristan maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Macaristan'ı konuk ediyor. Dino Manuzzi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor. İtalya - Macaristan maçının canlı anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:43 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:43
İtalya - Macaristan maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya geliyor. İtalya - Macaristan karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

İTALYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya - Macaristan maçı 21.45'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

İTALYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Barella, Politano, Gnonto, Raspadori

Macaristan: Dibusz, Nego, Lang, Orban, Attila Szalai, Z Nagy, Schafer, Szoboszlai, A Nagy, Sallai, Adam Szalai

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