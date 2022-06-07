Haberler Futbol Erdoğan heyecanlı

Erdoğan heyecanlı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, tatilde olduğu İtalya'dan sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. Erdoğan, "İnşallah bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olur. Ekibimle birlikte Kayserispor'da çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Erdoğan heyecanlı
KAyserispor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, tatilde olduğu İtalya'dan sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. Erdoğan, "İnşallah bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olur. Ekibimle birlikte Kayserispor'da çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım" dedi.
DİĞER
Shakira ile Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi son buldu! Paylaşacakları ortak servetleri dudak uçuklattı...
Gündeme bomba gibi düşen ihanet iddiası! Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i 'aile dostum' dediği oyuncu ile...
İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası!
Beşiktaş'a Saiss müjdesi! Sözleşme imzalamaya geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip!
Hırvatistan ile Fransa yenişemedi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:14
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! 01:01
Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." 01:01
İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası! 01:01
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... 01:00
Daha Eski
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... 01:00
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı 01:00
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... 01:00
Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! 01:00
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 00:59
Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." Yunus'tan Litvanya maçı yorumu! "Favoriyiz ama..." 00:59