Erdoğan heyecanlı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, tatilde olduğu İtalya'dan sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. Erdoğan, "İnşallah bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olur. Ekibimle birlikte Kayserispor'da çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım" dedi.
KAyserispor'unyeni teknik direktörüÖmer Erdoğan, tatildeolduğu İtalya'dansarı-kırmızılılara mesajgönderdi. Erdoğan, "İnşallahbu anlaşma heriki taraf için de hayırlıolur. Ekibimle birlikteKayserispor'da çalışacakolmaktan dolayıheyecanlıyım" dedi.