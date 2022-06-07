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Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:30
Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Almanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz

İngiltere: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish

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