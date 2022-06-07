Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Almanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz

İngiltere: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish