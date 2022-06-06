Haberler Futbol Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Dünya tarihinin en iyi futbolcuları Messi ve Ronaldo, milli takım formalarıyla adeta şov yaptı. Messi, Arjantin milli takımıyla, Ronaldo, Portekiz milli takımıyla ulaşılması güç rekorlara imza attı. 34 yaşındaki Messi ve 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, muhteşem oyunuyla futbolsevelerin gözünün pasını sildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:00
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçları başta olmak üzere birbirinden heyecanlı müsabakaların oynandığı geceye 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve 34 yaşındaki Lionel Messi damga vurdu.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Hazırlık maçında Estonya ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı. Hazırlık müsabakasında Arjantin ile Estonya karşı karşıya gelirken maça damga vuran isim attığı 5 golle Lionel Messi oldu.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

66 DAKİKADA 5 GOL

Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız, müsabakanın 8, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarında sahneye çıkarak Arjantin'e 5-0'lık galibiyeti getirdi. Lionel Messi böylece Arjantin Milli Takımı'ndaki gol sayısını 86'ya yükseltmiş oldu.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

80 YIL SONRA BİR İLK

Estonya karşısında 5 kez gol sevinci yaşayan Arjantinli oyucu, Milli Takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir müsabakada 5 gol birden atma başarısı göstermişti.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA BİR MAÇTA 5 GOL ATANLAR

2022, Messi (5)
1942, Jose Moreno (5)
1941, Juan Marvezzi (5)

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

PUSKAS'I GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol kaydetme başarısı gösterdi ve Feren Puskas gibi bir efsaneyi geride bırakarak milli takımlar düzeyinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

MİLLİ TAKIM FORMU YÜKSELİYOR

Finalissima 2022'de de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurmuş ve takımına kupayı getirmişti. Yetenekli oyuncunun milli takım formasıyla son iki performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

KARİYERİNİN 56. HAT-TRICK'İ

Kariyerindeki 56. hat-trickini yapan Lionel Messi Arjantin formasıyla 30 farklı ülkeye gol attı. PSG ile bu sezon oynadığı futbolla eleştirilen Messi milli takım formasıyla hem İtalya hem de Estonya maçlarında eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

LIONEL MESSI'NİN 5 GOL ATTIĞI MAÇLAR

2012, Bayer Leverkusen
2022, Estonya

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

RONALDO YAŞLANMIYOR

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Maçta 2 gol atan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 117. golüne atarak kendi rekorunu geliştirmeye devam etti.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Bu sonucun ardından Portekiz, 4 puanla ve averajla grubun zirvesine yerleşti. İsviçre ise henüz puanla tanışamadı. Portekiz, bir sonraki maçında Çekya'yı ağırlayacak. İsviçre ise sahasında İspanya'yı konuk edecek.

Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

MİLLİ TAKIMLAR DÜZEYİNDE EN GOLCÜ OYUNCULAR

Cristiano Ronaldo: 117
Ali Daei: 109
Mokhtar Dahari: 89
Lionel Messi: 86
Ferenc Puskás: 84

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