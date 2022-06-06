Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler

Estonya karşısında 5 kez gol sevinci yaşayan Arjantinli oyucu, Milli Takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir müsabakada 5 gol birden atma başarısı göstermişti.

PUSKAS'I GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol kaydetme başarısı gösterdi ve Feren Puskas gibi bir efsaneyi geride bırakarak milli takımlar düzeyinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.