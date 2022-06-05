San Marino - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

San Marino - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Malta kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, San Marino - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Malta maçı 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

SAN MARİNO - MALTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SAN MARİNO: Benedettini; D'Addario, Palazzi, Fabbri; Zafferani, A Golinucci, Michael Battistini, Mularoni, Grandoni; Vitaioli; Hirsch

MALTA: Bonello; Borg, Pepe, Z Muscat; Attard, Guillaumier, Garcia, Camenzuli; Teuma, Gambin; Montebello