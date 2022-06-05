Haberler Futbol Portekiz - İsviçre maçı CANLI izle! Portekiz İsviçre maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Portekiz - İsviçre maçı CANLI izle! Portekiz İsviçre maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Orel Grinfeld düdük çalıyor. Portekiz - İsviçre maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 22:39 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 22:49
Portekiz - İsviçre maçı CANLI izle! Portekiz İsviçre maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Orel Grinfeld düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Cancelo, Pepe, Danilo, Mendes, William Carvalho, Otavio, Neves, Bruno, Jota, Ronaldo

İsviçre: Kobel, Mbabu, Frei, Schar, Rodriguez, Sow, Xhaka, Steffen, Shaqiri, Vargas, Seferovic

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - İsviçre maçı 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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