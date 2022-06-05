Portekiz - İsviçre maçı CANLI izle! Portekiz İsviçre maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Orel Grinfeld düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Cancelo, Pepe, Danilo, Mendes, William Carvalho, Otavio, Neves, Bruno, Jota, Ronaldo
İsviçre: Kobel, Mbabu, Frei, Schar, Rodriguez, Sow, Xhaka, Steffen, Shaqiri, Vargas, Seferovic
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - İsviçre maçı 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.