Cebeliktarık - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Cebeliktarık - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebeliktarık ile Kuzey Makedonyakritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cebeliktarık - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİKTARIK - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebeliktarık - Kuzey Makedonya maçı 5 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

CEBELİKTARIK - KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cebeliktarık: Coleing; Jolley, Chipolina, Wiseman, Lopes, Britto; Walker, Ronan, Annesley, Casciaro; Styche

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ashkovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi, Elmas, Nikolov; Churlinov, Ristovski, Trajkovski