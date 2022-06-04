İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Almanya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Almanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Belotti, Raspadori

Almanya: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Werner