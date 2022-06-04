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İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 13:00
İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Almanya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Almanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Belotti, Raspadori

Almanya: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Werner

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