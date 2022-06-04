İtalya-Almanya maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta İtalya ile Almanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizden...
İTALYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Almanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
İTALYA - ALMANYA MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Frattesi, Cristante, Tonali, Politano, Pellegrini, Scamacca
Almanya: Neuer, Henrichs, Rüdiger, Süle, Kehrer, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Gnabry, Werner