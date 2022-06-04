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İtalya-Almanya maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dünya futbolunun iki dev ekibi İtalya ile Almanya karşı karşıya geliyor. İtalya Almanya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 22:30
İtalya-Almanya maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta İtalya ile Almanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizden...

İTALYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Almanya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

İTALYA - ALMANYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Frattesi, Cristante, Tonali, Politano, Pellegrini, Scamacca

Almanya: Neuer, Henrichs, Rüdiger, Süle, Kehrer, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Gnabry, Werner

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