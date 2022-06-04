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Arjantinli futbolcu Carlos Tevez 38 yaşında futbolu bıraktı

Arjantinli Carlos Tevez futbolu bıraktığını duyurdu. Tecrübeli isim yaptığı açıklamada, "Geçen sene oynamak çok zordu ama ihtiyarlığımı görebildim." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 14:56
Arjantinli futbolcu Carlos Tevez 38 yaşında futbolu bıraktı

Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir televizyon röportajında kararını açıklayan 38 yaşındaki Tevez, geçen yılın şubat ayında babasını kaybetmesinin yeşil sahalara veda etmesinde belirleyici bir faktör olduğunu söyledi.

ABD dahil olmak üzere birçok yerden kendisine teklif geldiğini belirten Tevez, "Ama bu kadar, ben her şeyimi verdim. Geçen sene oynamak çok zordu ama ihtiyarlığımı görebildim." dedi.

Babasının vefat etmesinin kendisini çok üzdüğünü kaydeden Tevez, "Bir numaralı hayranımı kaybettiğim için oynamayı bıraktım." ifadesini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors takımında başlayan Tevez, Corinthians deneyiminin ardından İngiltere'nin West Ham United ekibine transfer oldu. 2007'de Manchester United kadrosuna dahil olan Tevez, 2009'da ise Avrupa'daki en başarılı dönemini yaşayacağı Manchester City'ye geçti.

Tevez, kısa süreliğine İtalya'nın Juventus formasını giydikten sonra eski takımı Boca Juniors'a döndü. 2017'bir sezonluk Çin deneyimi yaşayan Tevez, bir kez daha Boca Juniors ekibinde 3 yıl daha forma giydi. Geçen sezon kulüpsüz kalan Tevez, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 76 maçta 13 gol attı.

Bu arada Manchester City Kulübü de Tevez'in futbolu bırakma kararıyla ilgili bir açıklamada bulunarak, "Manchester City'deki herkes, Carlos'a emekliliğinde, hayatının ve kariyerinin bir sonraki aşamasında en iyisini diler." ifadelerine yer verdi.

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