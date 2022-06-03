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Fildişi Sahili - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fildişi Sahili ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fildişi Sahili - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:30
Fildişi Sahili - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Fildişi Sahili - Zambiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fildişi Sahili ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fildişi Sahili - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİLDİŞİ SAHİLİ - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili - Zambiya maçı 3 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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